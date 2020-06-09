لبنان يتصدر قائمة موسوعة غينيس بأكبر موزاييك

حققت الناشطة الإجتماعية والبيئية كارولين شبطيني هدفها إذ كسرت الرقم القياسي في موسوعة “غينيس” وفازت بأكبر موزاييك على شكل هلال بخطوة بيئية – اجتماعية- إنسانية جديدة.

وقالت شبطيني أنه “في غضون 200 ساعة استطاعت بالرغم من كل الظروف الصعبة من كورونا ووضع اقتصادي وطقس معاكس، من رسم أكبر مساحة موزييك، في منطقتها مزيارة- قضاء زغرتا، وذلك لقرب منزلها من الساحة وذلك بعد فرض التعبئة في البلاد”.

أضافت: “إن هذه اللوحة مؤلفة من 500 ألف سدادة بلاستيكية وتصل الى 94,196 مترا مكعبا وذلك على شكل هلال رمضاني”. وعبرت عن فرحتها “لكسر مرة جديدة الرقم القياسي في غينيس وهذه المرة لليابان والفوز بلقب أكبر موزييك بالعالم وتتوج لبنان في العالمية وتعطيه صورته الجميلة الحقيقية”.

وكانت شبطيني قامت بمبادرة خلال شهر الميلاد المجيد، حققت حلما، أوصل لبنان الى كسر الأرقام القياسية في موسوعة غينيس من خلال اكبر شجرة مؤلفة من حوالي 130 ألف قنينة بلاستيكية، بالإضافة الى اهداف عدة منها البيئية، الإنسانية والإجتماعية بالتعاون مع جمعية Green Community.

يذكر أن أبعاد المبادرة تعدت موضوع الأرقام القياسية ووضع لبنان على لائحة التفوق بالإبداع لتصل الى الشق البيئي وأهمية الفرز من المصدر خصوصا للمواد البلاستيكية من أجل الحد من نسبة التلوث في لبنان بمساعدة جمعية Green Community. وستعود هذه السدادات الى جمعية Kids First التي تعنى بالإهتمام بالأطفال الذين يحاربون السرطان وذلك لتأمين علاجاتهم.