مادونا تفاجئ المتظاهرين وتنضم للاحتجاجات ضد العنصرية

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وشوهدت الفنانة العالمية البالغة من العمر 61 عاماً، تنزل إلى شوارع لندن وهي متكئة على عصاة إثر تعرضها لإصابة في الركبة، قبل فترة قصيرة، بحسب فيديوهات تم تناقلها لمادونا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وهتفت مادونا مع آلاف المتظاهرين “لا عدالة، ولا سلام”، في شوارع لندن، الأحد، في دعم لحركة Black Lives Matter، الشهيرة، ورفعوا لافتات ضد العنصرية.
وقالت مادونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :”احتجاج سلمي مع “فام” في بريطانيا سرنا من البرلمان إلى 10 داونينغ ستريت… لقد كان شرفاً لنا جميعاً أن نكون هناك.. شعر أطفالي بالإثارة لكونهم هناك”.
وأثار مقتل فلويد، والفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، والذي يصور شرطيا يجثم على رقبته، وهو يقول “لا استطيع التنفس”، مما أدى إلى اختناقه، ردود فعل غاضبة واحتجاجات عارمة في الولايات المتحدة وخارجها، لا تزال مستمرة، ضد ما وصفوه بـ “وحشية الشرطة الأميركي”، تجاه الأميركيين من أصول أفريقية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.