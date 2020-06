تراند اليوم : وفاة النجمة بوني بوينتر.. إحدى مؤسسات فرقة “بوينتر سيسترز” عن 69 عاماً

أعلنت المغنية العالمية أنيتا بوينتر العضوة السابقة بفرقة “ذا بوينتر سيسترز”، وفاة شقيقتها المغنية العالمية ​بوني بوينتر​، كاشفةً عن الخبر الحزين لمجلة بيبول، مشيرة أن بوني توفيت صباح يوم أمس الاثنين، دون ان تقدم العائلة أي معلومات عن أسباب الوفاة.

وفي تصريح لشبكة “سي أن أن” الأميركية، قالت أنتيا بيونتر، إنّ “عائلتنا محطمة” بوفاة بوني. وتابعت:”كانت بوني أفضل أصدقائي وتحدثنا كل يوم… لم نتشاجر في حياتنا… لقد افتقدتها بالفعل وسأراها مرّة أخرى ذات يوم”.

بدأت الشقيقات الأربع، بوني وأنيتا وروث وجون، الغناء في كنيسة والدهن في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة، قبل أن يشتهرن في سبعينيات القرن الماضي. ومن أشهر أغانيهن I’m So Excited و For My Love ــ Jump.

حازت الفرقة أول جائزة “غرامي” عن أغنية Fairy Tale في عام 1975. وقد نال العمل الذي تشاركت بوني وأنيتا في تأليفه، جائزة أفضل أغنية ثنائية في مجال موسيقى الكانتري، قبل أن يسجّلها ألفيس بريسلي بصوته لاحقاً.

غادرت بوني بوينتر الفرقة في منتصف السبعينيات لتنطلق في مسيرة منفردة، حققت خلالها نجاحاً كبيراً، لاسيّما في العام 1978 مع أغنية Heaven Must Have Sent You.

بدورها عبرت الفنانة غلوريا غاينور عن اسفها لرحيل بوني بوينتر عبر تغريدة نشرتها على تويتر معزية فيها عائلتها، أصدقائها، ومعجبيها.

