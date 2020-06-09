تراند اليوم : بالفيديو.. ريهام عبد الغفور: توجه رسالة شكر للجيش الأبيض

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور، رسالة شكر إلى أطباء مصر على ما بذوله من جهد في محاولة للسيطرة والقضاء على فيروس كورونا، خلال الفترة الماصية، وخاصةً بعد إصابة ووفاة العديد منهم.

وعبرت ريهام عن رأيها، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ظهرت خلاله من منزلها، وقالت: “أنا عايزة أشكر أطباء مصر على مجهودهم العظيم وبقول ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يارب”.

وعلقت أيضًا على الفيديو قائلةً: “ربنا يعدي الأيام الصعبة دي علينا جميعًا وتبقى ذكرى بس أكيد هيكون في دروس مستفادة أهمها هي الإمتنان لجميع النعم اللي الواحد كان بينسى يحمد ربنا عليها وأولهم الصحة، شكر خاص حقيقي لدكاترة مصر العظماء وطاقم التمريض ربنا يقدركم ويجعله في ميزان حسناتكم”.

Tweets by RAbdelGhafour

ويعد مسلسل “زي الشمس” آخر أعمال ريهام عبد الغفور الفنية، وشاركها في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، وحققوا معًا نجاحًا كبيرًا، ومنهم دينا الشربيني وأحمد السعدني وأحمد داوود وسوسن بدر وجمال سليمان، وكان المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.