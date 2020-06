تراند اليوم : لمحبي “صراع العروش”.. 5 مسلسلات ينصح بمشاهدتها

بعد ختام عرضه بعرض موسمه الثامن رسميا، افتقد الملايين من عشاق مسلسل صراع العروش مشاهدة أعمال درامية توازيه في القوة والإبداع، منذ توقف عرضه بطرح موسمه الختامي في عام 2019 الماضي.

بطل “صراع العروش” عامل توصيل طلبات لمتضرري كورونا

وجمع موقع “إنسايدر”، قائمة بأبرز المسلسلات التي قدمها كخيار بديل، يثق في أنها ستنال إعجاب عشاق مسلسل صراع العروش، وتعوض غيابه.

1- Mindhunter

بدأ الموقع هذه القائمة بمسلسل Mindhunter وهو من مسلسلات الجريمة الدرامية، يبث عبر شبكة نتفليكس للبث الرقمي، ويناقش بداية تأسيس وحدة Behavioral Science Unit التابعة للمباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة.

وتدور أحداث المسلسل عن هذا القسم الذي يتخصص في دراسة ومحاولة تحليل وفهم السلوك الخاص بالمجرمين الخطرين.

2- Master of None

ضمن القائمة جاء أيضا مسلسل بعنوان Master of None من إنتاج نتفليكس، ومن بطولة الفنان “عزيز أنصاري”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي عن ممثل شاب يعيش بمدينة نيويورك يكافح لأن يحقق النجاح الذي يطمح له في حياته المهنية والعاطفية.

3- Orphan Black

مسلسل آخر نصح به موقع “إنسايدر” ضمن قائمته بعنوان Orphan Black، كان يبث عبر قناة BBC America، وتدور أحداثه حول سيدة تدعى “سارة مانينج”، التي تكتشف وجود عدة نسخ حية منها، وتعمل على البحث عن كينونة هذه النسخ واسباب وجودها من الأصل.

Advertisements

4- Agents of S.H.I.E.L.D

من استديوهات مارفل وقناة ABC، أضاف موقع “إنسايدر” ضمن هذه القائمة، مسلسل Agents of S.H.I.E.L.D، الذي تدور أحداثه في إطار موازِ لعالم مارفل السينمائي الشهير، عن عملاء منظمة “شيلد” الاستخباراتية التي عرفت بمساعدتها ودعمها لأبطال مارفل الخارقون مثل Iron Man وCaptain America.

5- Homeland

مسلسل Homeland الذي كان يبث عبر شبكة Showtime وهو من مسلسلات الغموض، تدور أحداثه حول حياة المحققة “كلير دانس”، التي تنخرط في حياة الجاسوسية بعد عملها لسنوات بقوات مكافحة الإرهاب، وهو من بطولة “كلير دينس”، و”ديميان لويس”.