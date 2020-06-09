أحلام تدخل على خط شيرين عبد الوهاب وزوجها

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Jun 09, 2020
علقت النجمة الاماراتية أحلام على صورة عاطفية نشرتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب عبر حسابها على تويتر.
وقامت احلام بإعادة نشر الصورة عبر حسابها الشخصي على تويتر وكتبت “تستحقين الحب”.
وكانت شيرين قد نشرت صورة لها وهي تحتضن زوجها في قمة الانسجام والحب وعلقت عليها ساخرة “زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق”. وأتت الصورة لتنفي الإشاعات التي طالتها مؤخراً حول خلاف كبير وقع بينها وبين زوجها حسام حبيب حيث وصل الأمر بينهما الى التراشق بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق.
إلا أن والد حسام حبيب اكد عدم صحة الأخبار التي تم تداولها بشأن وجود خلاف بين ابنه وزوجته. وقال “حقيقي والله بعيدا عن أي حاجة، حسام وشيرين كويسين جدا مع بعض الأيام دي”.
وهل سيلجأ حسام حبيب الى القضاء لاتخاذ اجراءات قانونية ضد مروجي الإشاعات، قال “حسام مسالم شخصيته وطباعه بعيدة عن المشاكل”.
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