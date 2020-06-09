هذا قرار ريم البارودي النهائي حول اعتزالها التمثيل

نفت الفنانة ريم البارودي، اعتزالها التمثيل، وذلك بعد إنضمامها الى المجال الإعلامي، وحصولها على تصريح مزاولة للظهور من خلاله على قناة النهار.

وردت “البارودي” على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام، بشأن اعتزالها التمثيل وقالت: “لا طبعا يا نهار أبيض.. أنا ضيفة في تقديم البرامج، وهو برنامج خفيف شبه الشارع”.

وكانت ريم البارودي قد أعلنت عودة ظهورها من خلال برنامجها، بعدما نشرت صورة تجمعها مع الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، على حسابها عبر موقع انستغرام وعلقت قائلة: مع سيادة النقيب أثناء عمل تصريح تقديم برنامج شارع النهار.