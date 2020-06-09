ياسر جلال بطل “خالد بن الوليد” بعد اعتذار عمرو يوسف

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Jun 09, 2020
أعلن النجم عمرو يوسف اعتذاره عن تأدية شخصية خالد بن الوليد في مسلسل “سيف الله” وذلك بعد تأخر التصوير بسبب فيروس كورونا، ليحل مكانه النجم ياسر جلال الذي أعلن في الساعات الماضية عبر حسابه على انستغرام أنه تم توقيع العقد مع شركة الانتاج سينرجي ليقوم بدور البطولة في المسلسل الذي هو من تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والعمل مأخوذ من كتاب عبقرية خالد للأديب عباس محمود العقاد.
وتحدث “جلال” حول المفاوضات التي جرت بينه وبين شركة سينرجي حيث أكد الى أن الشركة عندما عرضت عليه الدور تواصل مع عمرو يوسف الذي كشف له أنه اعتذر عن تأدية الشخصية.
بدوره شكر “يوسف” “جلال” على ذوقه وأخلاقه واحترامه، مشيراً ان ياسر كان حريصاً في التحدث معه حول الموضوع. وأضح عمرو يوسف في حديث مع “اليوم السابع” أنه ملتزم بعمل آخر في عام 2020، وذلك بعد تأجيل تصوير خالد بن الوليد، ما اضطره للاعتذار عن العمل.
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