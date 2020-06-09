محمد جمعة: توقعت اعتراض إسرائيل على تحرير القدس في "النهاية"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

رد الفنان المصري محمد جمعة على الانتقادات التي وجهها بعضهم لمسلسل "النهاية" وفكرته التي تتناول أحداثا في المستقبل ونهاية العالم، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن تختلف الآراء حول العمل، خاصة أن الفكرة جديدة ولم تنفذ من قبل.

وقال جمعة في تصريحات خص بها موقع "فوشيا": "الأفكار الجديدة عمومًا بتواجه النقد، لإنه لأول مرة نتطرق لأحداث في المستقبل في الشرق الأوسط، صناع العمل جازفوا بأن يكون ليهم السبق، وعادة التجارب الأولى بيكون عليها نقد كتير بس المؤكد إنه كان له نسب مشاهدة عالية".

وأضاف: "من أول ما قرأت السيناريو توقعت إن إسرائيل هتعترض على فكرة تحرير القدس اللي تناولناها في المسلسل، وده مرفوض أكيد بالنسبة لهم كدولة محتلة مش عاوزة حتى يحصل أي إشارة بأي شكل إن ممكن في يوم من الأيام أرض فلسطين تعود لأهلها".

وعن تعدد مشاركاته الفنية في دراما رمضان، قال: "الحمدلله الناس تفاعلوا مع دوري في البرنس وفي النهاية، وده شيء أسعدني جدًا، ومفيش حد بيتنبأ بالنجاح، بس كلنا بنسعى له، إحنا بنجتهد وربنا بيوفق".

وأردف: "أنا قمت بأكتر من دور بس الناس حبوا شخصية الأسطى محمود في البرنس، وده شيء كويس الحمدلله، وأكيد في جمهور حبوا الأدوار التانية زي النهاية وفرصة تانية، بس كان أبرزهم مسلسل البرنس لإنه كان أكبر نسب مشاهدة".

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وأكمل: "المشاهد كلها كانت فيها مشاعر وأحاسيس وشجن، وده شيء صعب إننا نوصل المشاعر والأحاسيس دي للناس، بس المخرج محمد سامي من المخرجين اللي كان نفسي أشتغل معاهم والحمدلله ربنا وفقني إني أتعاون معاه في البرنس وأتمنى نشتغل مع بعض تاني".

وعن رأيه في أدوار ضيوف الشرف التي يظهر فيها النجوم بمشاهد قليلة في أعمال فنية، قال: "دي حاجة موجودة من زمان ومفهاش أي أزمة، اختيار ضيف الشرف أحيانًا المخرج بيحتاج فنان كبير لإن الدور محتاج النوعية دي من الفنانين، وأنا معنديش مانع إني أقبل دور ضيف شرف بس يبقى كويس".

وعن شخصية "عم ضياء" التي كانت سبب شهرته، قال: "أتمنى الشخصية دي تفضل عايشة ومتموتش أبدًا، لإني بحبها جدًا، وهنعملها مسلسل إن شاء الله في وقت من الأوقات، بس محبتش أعمله فورًا بعد مسلسل الوصية علشان متحصرش في شخصية واحدة وهي شخصية الكئيب".

وبسؤاله عن الغناء، قال: "أنا طول عمري بغني ده مش جديد عليا، بس مكنتش حابب أظهر كمطرب في الأول، لإني عاوز الناس تعرفني كممثل أولًا".

وأردف: "الفترة الي فاتت كنت بفكر إزاي نسعد الناس ونمتعهم في الحظر قبل عرض مسلسلات رمضان، فقلت ليه معملش أغنية نفرح بيها الناس، وعلشان كده دايمًا كنت بغني أغاني مبهجة".

يذكر أن شخصية "عم ضياء" التي جسدها محمد جمعة في مسلسل "الوصية" تعد من أبرز أدواره الفنية، والعمل كان من بطولة أكرم حسني وأحمد أمين، وتم عرضه في موسم دراما رمضان 2018.