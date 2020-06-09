شقيقة محمد رمضان تعلق للمرة الأولى على حملة التنمر: جوزي شايفني حلوة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت إيمان رمضان، شقيقة النجم المصري محمد رمضان عن صمتها، للرد على حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صور حفل زفافها.

وقالت إيمان في تصريحات تلفزيونية، إنها لا تمتلك حسابًا على موقع التدوينات الشهير "تويتر" موضحة: "الناس تفعل ما تفعل طالما أن الإنسان يعمل ما عليه وأنا لم أرَ حالة التنمر ضدي".

وتابعت شقيقة رمضان: "إحنا في القرن العشرين ولن نتأثر بالانتقادات الموجهة لنا وأكيد هناك حاجة خطأ فهذه ليست أخلاق المصريين".

فيما تحدثت إيمان عن زوجها قائلة عنه: "زوجي شخص عاقل جدًا وكافة القضايا المتداولة على مواقع السوشال ميديا علمت بها من خارج المنزل ولن نقف عند كل تعليق أو بوست من شخص ما".

وأكدت شقيقة محمد رمضان، أنها تعمل لمدة 12 ساعة يوميًا، وأنها ليس لديها وقت للرد على ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن حفل زفافها تم بشكل ضيق، وذلك بعدما تم تأجيله لأكثر من مرة.

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وكانت الشرطة قد ألقت القبض على زوج شقيقة الفنان رمضان، لإقامته حفل زفافه رغم قرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.

وتم اقتياد حسام حامد، زوج شقيقة رمضان، إلى قسم شرطة الشيخ زايد حيث جرى التحقيق معه والاستماع لأقواله، وجاء ذلك عقب تعبير الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن شقيقة محمد رمضان، كانت تعرضت لحملة تنمرٍ واسعة بعد انتشار صورها في حفل زفافها، وهو ما جعل الكثيرين يتعاطف معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على بعض المتنمرين من صورها.

واحتفلت إيمان بعقد قرانها وسط حضور المقربين منها فقط، التزامًا بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا لتنضم إلى قائمة الفنانات اللاتي تزوجن تزامنًا مع تلك الأزمة.

ونشرت إيمان صورًا من عقد قرانها أظهرت مدى سعادتها برفقة زوجها حسام حامد، وذلك من خلال نشر صور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث تركت رسالة لزوجها قالت فيها: "حبيبي وجوزي ربنا يخليك ليا، الحمدلله على هديتك يارب".