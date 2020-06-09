مشاهد جريئة ورومانسية في برومو مسلسل جان يامان "السيد الخطأ" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان التركي الوسيم جان يامان البرومو الخاص بمسلسله "السيد الخطأ" المقرر عرضه يوم الـ 26 من شهر حزيران الحالي.

وظهر يامان في الإعلان التشويقي بأكثر من مقطع رومانسي جريء يجمعه ببطلة العمل أوزجي جوريل.

والملفت كان ظهور الفنان التركي بأكثر من مقطع عاري الصدر تماما؛ إذ تفاعل الجمهور مع الفيديو واللقطات الجريئة التي كشفت أن المسلسل سيكون خارجا عن المألوف ورومانسيا بشكل مؤكد.

فيما عبر البعض عن حماستهم في انتظار عرض أولى حلقات "السيد الخطأ" لا سيما بعد التوقف الذي طال تصوير عدد من الأعمال بسبب الحجر الصحي الذي عاشته تركيا والعالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعدّ جان يامان من النجوم الأتراك الذين حققوا شهرة واسعة في الوطن العربي وعدد من الدول الأوروبية خاصة إيطاليا وإسبانيا؛ إذ يملك في هذه الدول قاعدة جماهيرية واسعة.

وكان يمان قد أثار الجدل حوله مؤخرًا لأكثر من مرة بسبب تصريحاته، حيث قال في أحد اللقاءات إن أي ثنائي ناجح أمام الكاميرا يجب أن تجمعه كيمياء وعلاقة في الحقيقة لتظهر بشكل صحيح، وذلك لمساعدتهما على تقديم مشاهد مقعنة.

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كما صرح يامان في وقت سابق عن وجود علاقة تجمعه بزميلته ديميت أوزدمير التي شاركته بطولة مسلسل "الطائر المبكر"، وقال إن العلاقة انتهت خلال فترة تصويرهما العمل.

ومن جانبها، نفت أوزدمير ما قاله يامان وطالبته بعدم الحديث عنها أمام الصحافة والوسائل الإعلامية.

يُشار إلى أن الكثير من الشائعات كانت انتشرت عن وجود علاقة حب بين يمان وأزدمير خلال فترة عرض المسلسل بسبب الكيمياء الواضحة بينهما، إلا أنهما كانا يؤكدان بشكل مستمر أن ما يجمعهما مجرد صداقة عادية.

وجان يامان‏، ممثل ومحام تركي من مواليد 1989 في كاديكوي إسطنبول من أصول يوغسلافية، درس في مدرسة بيلفان الخاصة ومن بعدها في ثانوية إيطالية.

أنهى الثانوية في المرتبة الأولى، وذهب إلى أمريكا في برنامج التبادل الطلابي، تخرج عام 2012 من قسم الحقوق في جامعة يديتيبه التي درس فيها بمنحة، خضع لـ دروس تمثيل كهواية من قبل جونيت سايل، وعمل محاميا لـ 6 سنوات، كما أنه يجيد لغتين.