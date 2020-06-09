رامي جمال ينشر يومياته مع كلبه

شارك الفنان رامى جمال، جمهوره بفيديو جديد بصحبة كلبه على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات "تيك توك".

وظهر رامي جمال في فيديو كوميدي وهو يحاول تعليم كلبه حركات جديدة، ولكن دون استجابة وكتب مازحا: "يومياتي مع تشارلي شوفوا ازاي بيتعلم كل يوم حاجة جديدة".

وحاز الفيديو، على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:

أحلى رامى فى الدنيا - الفنان المحترم - زي الكلب اللي عندي برضة

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

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