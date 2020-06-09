آثار الحكيم تكشف حقيقة إصابة نجلها بفيروس كورونا

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول إصابة نجل الفنانة المصرية ” آثار الحكيم ” بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد تواجده خلال أجازة العيد مع مجموعة من أصدقائه في إحدى المدن الساحلية .

لتخرج آثار الحكيم بتصريحات صحفية لها لنفي هذا الأمر مؤكدة إنها ونجلها بصحة جيدة وأن إثنين من أصدقاء إبنها مصابين بالفيروس ويتواجدوا في الوقت الحالي بالمستشفى .

وأشارت إلى أن إبنها أجرى التحليل الخاص بفيروس كورونا وجاءت نتيجته سلبية وأنه يتواجد حاليا بالمنزل في فترة العزل المنزلي .

وأضافت موجهة رسالة إلى الشباب : ” الشباب كلهم فاكرين إنه بقى في أجازة عيد والأماكن مفتوحة والجو هناك حلو فبيبقى فيه تجمعات شباب يتغدوا مع بعض أو قاعدين مع بعض .. هذا التقارب بينقل العدوى ” .

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وتابعت آثار الحكيم : ” الشباب بيبقوا فاكرين إن عشان سنهم صغير مش هيتعبوا لازم لفت نظر ومنقولش سننا صغير ومش هنعيا ولا هنتعدي .. لأ لازم الإلحاح في التنبيه على الشباب بالتحديد مياخدوش الحكاية باستهانة وربنا هو الحافظ فالله خير حافظا ” .

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