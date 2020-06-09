روجينا تكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها ” أشرف زكي “

القاهرة – لايف ستايل نشرت الفنانة ” روجينا ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة كاريكاتيرية لزوجها الفنان ” أشرف زكي ” والتي تضمنت رسالة له . وذلك في التعليق الأول منها عقب تعرض أشرف زكي لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أدت إلى إجرائه لعملية تركيب دعامتين في القلب . وتضمنت الصورة كلاما جاء فيه : ” هيفضل قلبه متعبي بخير للناس .. ويفضل رمز في قلوبنا لحب الناس .. معاك في الشدة والميلة وواهب عمره للعيلة .. سلامة قلبك الطيب يا سيد الناس ” . وكتبت روجينا في تعليقها على الصورة مطمأنة محبيه ومتابعيه على وضعه الصحي قائلة : ” الحمد والشكر لله بطمن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللي سألت واتطمنت وآسفة لو مقدرتش ارد على كل اللي سألوا عليه .، شكرا جدا ” . Advertisements قد يهمك ايضا: روجينا سعيدة بنجاح "البرنس" وتصف محمد رمضان بـ"العبقري" روجينا تؤكّد أنها بكت لمخرج "البرنس" لمدة ساعة عبر الهاتف لتأجيل مشهد

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