ياسمين صبري تتألق بالازرق في اول اطلالة بعد اشاعة حملها

خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، زوجة رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة، الانظار في أحدث اطلالة لها من احد المنتجعات.
واطلت ياسمين صبري، في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام، حافية القدمين مرتدية فستان انيق أزرق اللون من تصميم Elisabetta Franchi يبلغ سعره إلى 514 يورو.
وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية اشاعة عن حمل ياسمين صبري بمولودها الاول من زوجها احمد ابو هشيمة لكن لم يبدو عليها علامات الحمل في اول اطلالة لها بعد هذه الشائعة.
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