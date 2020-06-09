تعرف ما فعله أحمد فلوكس ليثبت إنه بصحة جيدة

بعد مغادرته المستشفى وتعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أمس (الاثنين)، بمقطع فيديو خلال تدريباته على الملاكمة برفقة مدربه الخاص، ليثبت أنه أصبح بصحة جيدة وأن الأزمة الصحية التي مر بها لم تؤثر على لياقته البدنية وأنها كانت أزمة طارئة.

وتفاعل الكثيرون من متابعي فلوكس بمقطع الفيديو حيث لاقى إعجاب الكثيرين، وحقق آلاف الإعجابات في خلال ساعت قليلة من نشره.

وعلق الكثيرون على الفيديو متمنين له دوام السلامة ومتسائلين عن حقيقة الصور التي تم نشرها من المستشفى إن كانت حقيقية أم من عمل فني

يذكر أنه تم حجز الفنان أحمد فلوكس داخل أحد المستشفيات بالقاهرة لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية وأيضًا إجهاد نفسي وعصبي بسبب عمله لمدة ساعات طويلة، داخل شركته الجديدة وصلت إلى 20 ساعة باليوم، ما اضطر الطبيب المتابع لحالته الصحية، لاحتجازه بالمستشفى لحين الاطمئنان على صحته، وطلب منه الراحة لمدة أسبوع على الأقل والنوم لوقت كاف في اليوم والانتظام في الأكل.

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وآخر أعمال فلوكس كان فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وغيرهم الكثيرون من النجوم وضيوف الشرف. ونال فلوكس عن دوره في الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.

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