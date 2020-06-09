شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة رضوى الشربينى..ليلى زاهر وشقيقتها نور فى فيديو جديد على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ليلى زاهر، ابنة النجم أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد عبر قناتها على تطبيق "تيك توك"، والتى شاركتها فيه هذه المرة شقيقتها الصغيرة نورأحمد زاهر، وقلدت ليلى ونور، الطريقة الشهيرة للإعلامية رضوى الشربينى، فى توجيه النصائح للسيدات لكيفية التعامل مع الرجال خاصة مع وجود خيانة أو إهمال وعدم تقدير للمرأة التى تشاركه حياته.

بدأت ليلى زاهر، مقطع الفيديو، بتقليد صوت رضوى الشربينى وهى تنقل رسالة إحدى متابعيها، بقولها: "مش خلاص لاء روحت عملاله بلوك"، ثم ترد عليها نور متقمصة دور رضوى، لتشجعها على ما قامت به: "برافو برافو برافو برافو"، لكنها صدمت عندما فاجئتها ليلى، بقولها: "هتجنن إن أنا عملتله بلوك"، وتعبيرًا عن دهشتها، تقول نور خلال تقليدها لصوت الإعلامية الشهيرة، "إيه إيه.. أنا قولتلكو كده والله أنا قولتلكو كده".

@lailaahmedzaher Nouniii???????? @radwaelsherbiny ##lailaahmedzaher ##nour_ahmed_zaher ##quarantinelife♬ original sound - radwaelsherbiny

ويشار إلى أن النجم أحمد زاهر، كان قد شارك ابنته ليلى زاهر، فيديو على تيك توك، بمقطع من برنامج للداعية "مبروك عطية"، أحد أشهر الدعاة على الشاشة، والذى اشتهر بمصطلحاته وأسلوبه الخاص، والذى أيضا يضفى على طريقه حديثه طابعا كوميديا بسيطا، فيمزج أراءه والمكالمات الهاتفية التى يتلقاها ببعض من التعليقات الساخرة.

استعان أحمد زاهر بإحدى المكالمات الهاتفية لبرنامج الشيخ مبروك عطية، مع ابنته ليلى، لسيدة انفصلت عن زوجها، وجسدت ليلى شخصية هذه السيدة، بينما ظهر زاهر بشخصية الشيخ مبروك عطية، وانتشر الفيديو على مدى واسع وحقق ملايين المشاهدات، ووصل على تيك توك، إلى أكثر من 3 مليون مشاهدة.





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وكانت قد حققت الفنانة الشابة ليلى زاهر، نجاحًا كبيرًا فى مسلسل الفتوة، والتى أعربت - فى وقت سابق - عن سعادتها بالمشاركة فى العمل خلال عرضه بموسم دراما رمضان 2020، مقدمة الشكر للنجم ياسر جلال، بطل المسلسل، قائلة: "شكرا أنك وثقت فيا واديتنى الفرصة الكبيرة دى، وبجد اتعلمت من حضرتك حاجات كتير وحضرتك بجد أبويا التانى"، كما قدمت الشكر لجميع أبطال وصناع المسلسل، مؤكدة أنها تعلمت منهم الكثير.

وقالت ليلى: "شكراً أستاذ محمود حافظ لدعمك ليا المستمر، شكراً مى عمر على تشجيعك ليا وكل حاجة بجد مهمًا قلت مش هيوصف بحبك ازاى"، وتابعت: "شكراً أستاذ أحمد صلاح حسنى على كل حاجة وعلى حبك ليا وتشجيعك بجد، شكرًا مها نصار على احتوائك ليا ودعمك المستمر اتعلمت منك حاجات كتير بجد بحبك قوى".

وأضافت "شكرًا أستاذ احمد خالد صالح على وقفتك جمبى وانك على طول بتدينى ف طاقة إيجابية ودعمك المستمر، شكرًا أستاذة انعام سالوسة حضرتك استاذة عظيمة واتعلمت من حضرتك حجات كتير قوى، شكرًا أستاذة أحلام الجريتلى لتشجيعك ليا وحبك ليا وحضرتك أستاذة عظيمة، شكراً محمود ياسين استمتعت جداً بالشغل معاك وإن شاء الله نشتغل مع بعض تانى، شكراً هنادى مهنا على كل الطاقة الإيجابية اللى 24 ساعة موجودة فى اللوكيشن بحبك حب مش طبيعى من زمان انتى عارفه".

مسلسل الفتوة من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، أحمد خليل، رياض الخولى، أنعام سالوسة، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.