وفاة المغنية الأمريكية بوني بوينتر عن 69 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت اليوم المغنية الأمريكية بوني بوينتر عن 69 عاما، أحد عضوات فرقة " The Pointer Sisters" الأربع، عن عمر ناهز 69 عاما، بحسب ما ذكر BBC، حيث نالت شهرة واسعة هى وأعضاء فرقتها بصفتهن الأخوات الحائزات على جائزة جرامى، حيث قالت شقيقتها أنيتا، "عائلتنا مدمرة.. نيابة عن أشقائى وعائلة Pointer بأكملها، نطلب صلواتك فى هذا الوقت."، ولم تذكر سبب الوفاة.
بوني بوينتر
قامت بوني وأختها جون بونتير فى الأصل بدور دويتو وانضمت إليهما فيما بعد أخواتهما أنيتا وروث، أصبحت فرقة The Pointer Sisters شائعة فى السبعينيات وفازت بأول جائزة من جوائز Grammy الثلاثة لأغنية Fairytale فى عام 1975.
غادرت بوني المجموعة لمتابعة مهنة منفردة بعد ذلك بسنتين لكن نجاح الأخوات بوينتر استمر حتى الثمانينيات وحصلوا على نجمة فى ممشى المشاهير فى هوليوود عام 1994.
فى وقت سابق من هذا العام، أصدرت أنيتا وبونى بوينتر أغنية واحدة فى ذكرى شقيقتهما جون، التى توفيت عام 2006.
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