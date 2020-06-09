شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أناقة ريم مصطفى بإطلالة صيفية قبل عرض "شديد الخطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة ريم مصطفى عن أحدث صور لها خلال الصيف، حيث ظهرت باطلالة رقيقة ، مما جعلها تنال اشادات على "اللوك" الذى ظهرت به، ووصفها الجمهور بـ"الخوجاية"،حيث أرتدت ريم ملابس صيفية رقيقة بمزيج من ألوان الصيف الخفيفة، بالاضافة إلى هوت شورت أسود جعلها أكثر أناقة.

وفى سياق آخر، تنتظر ريم مصطفى عرض مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضى، المقرر عرضه قريباً على منصة watch it، حيث يعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفناني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجى .

كما تنتظر ريم طرح فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا، المقرر طرح بدور العرض خلال الفترة المقبل، ويشارك فى بطولته كل من منى زكى، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، بالاضافة لعدد من ضيفوف الشرف، من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.

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