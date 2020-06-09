شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يشاركون فى حملة "تيك توك" لتهنئة الخريجين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مجموعة من الفنانين والنجوم فى حملة أطلقها تطبيق "تيك توك"، لتهنئة الخريجين من الجامعات والمدارس، وذلك فى ظل الظروف التى يعيشها العالم حاليا بسبب إغلاق فيروس كورونا المستجد، وأطلقت على الحملة اسم tik tok graduation، كذلك شارك مئات وآلاف مستخدمى تطبيق تيك توك، ورصدوا لحظات فرحهم بالتخرج وأيضا حزنهم فى عدم وجود حفلة تخرج حقيقية كالتى تقام كل عام، ولكنهم حاولوا تعويض الأمر من خلال حملة "تيك توك"

من بين المشاركين فى الحملة الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، حيث قالت، نحتفل معكم ونحيكم ونحيى نجاحكم لهذا العام.. نحن فخورين فيكوا .. يمكن ماقدرنا نعمل حفل تخرج .. لكن هذه مرحلة مثيرة جدا من حياتكم"

@rayaofficial ألف مبروك لطلابنا يلي نجحوا من غير حفلات تخرج في الظروف الحالية! من نجاح لنجاح دائمًا ???? ##TikTokGraduation♬ Graduation - The O'Neill Brothers & Relaxing Piano Music



ريا ابى راشد

من جانبها ظهرت النجمة سمية الخشاب وهى تغنى "وحياة قلبى وأفراحه" والتى غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وقالت، عاوزة أقول لكل اللى نجحوا السنةدى ألف مبروك ع النجاح .. وكل اللى اتخرجوا ألف مبروك ع التخرج .. وبشكر تيك توك على حملة tik tok graduation علشان نقولكوا ألف مبروك .. أنا عارفة ظروف الكورونا .. لكن غحنا بنقولكوا ألف مبروك ع التخرج.

@somayaelkhashab ألف مبروك لطلابنا اللي نجحوا من غير حفلات تخرج في الظروف الحالية! من نجاح لنجاح دائمًا ???? ##tiktokgraduation♬ original sound - somayaelkhashab



سمية الخشاب

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كما شاركت فى الحملة، الفنانة دانا حمدان، وهى من أكثر الفنانات تفاعلا على "تيك توك"، حيث قال، "طبعا كلنا عارفين أن احنا بنعدى بظروف استثنائية وصعبة بسبب كورونا ..وفى تلاميذ كتير اقدروش أنهم يحتفلوا بتخرجهم وعلشان كده احنا اتجمعنا من خلال تيك توك ونقولكم ألف مبروك .. فكروا فى الايجابيات والسنة الجاية ان شاء الله ظروفها تبقى أحسن بكتير

@danahamdan7 ##TikTokGraduation ##dana_hamdan ##tiktok##egypt ##saudi ##jordan ##tunis ##morroco ##lebanon ##uae♬ original sound - danahamdan7



دانا حمدان

وشارك أيضا الفنان حسنى شتا والذى قال، "أحب أبارك لكل الطلاب اللى اتخرجوا السنةدى من كل الجامعات والكليات فى العالم العربى .. ألف مبروك .. افرحوا أنكوا اتخرجتوا بعد جهد طويل وسهر الليالى .. افرح .. ماتزعلش أن مافيش حفلة تخرج لأن ديه ظروف فى العالم كله.. ولو على حفلة التخرج نعملها السنة الجاية ان شاء الله"

@hosnysheta ##tiktokgraduation الف مبرووووك التخرج وان شاء الله المستقبل كله سعاده وفرح وربنا يرفع عننا الوباء❤️ ##حسني_شتا ##hosny_sheta♬ original sound - hosnysheta