بالصورة – هكذا كان زاك إيفرون في طفولته

متابعة بتجــــــــــرد: إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للممثل العالمي ​زاك إيفرون​ خلال طفولته، وهو دون الثالثة من عمره، والتي سبق ونشرها بنفسه عبر هذه صفحته الخاصة.

ليعلّق بعدها المعجبون، بأنّ زاك إيفرون كان يعتبر من أجمل الوجوه في العالم، حين كان طفلاً.

ويعتبر زاك إيفرون من أجمل الممثلين في العالم، وإشتهر من خلال أعماله في “ديزني”، منذ أن كان في الـ16 من عمره.