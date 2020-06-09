بالفيديو – لطيفة التونسية تروّج لأغنيتها الجديدة “للشمس”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة التونسية ​لطيفة​، عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، مقطعاً من أغنيتها الجديدة “​للشمس​”. وعلّقت لطيفة على المقطع قائلة: “سمعوا دلوقتي أغنيتي الجديدة للشمس”. ويشار الى أن أغنية “للشمس”، من كلمات ياسين الحمزاوي‏، وألحان وتوزيع أمين القلسي. وتقول كلمات الأغنية :”للشمس بعد الغياب طلوع والليل ما يطولش بين ظلامه..”. يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة سبق ان طرحت ألبوما بعونا “أقوى وحدة” لعام 2020 وخصصت أغنية “للشمس” لبث الأمل والتفاؤل في قلوب المحبين في ظل أزمة كورونا في خطوة منها للتعبير عن أن هذه الأزمة سنتجاوزها قريباً.

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