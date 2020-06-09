أحمد العوضي يتبرأ بسرعة من هذا الأمر

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت في الأيام الأخيرة تصريحات منسوبة إلى الفنان أحمد العوضي، من حساب مزيف عبر موقع “تويتر” يستخدم اسمه وينقل كلام على لسانه.

العوضي سارع بنفي علاقته بهذا الحساب محذراً متابعيه من التعامل معه، ونشر صورة من الحساب المزور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، وعلق عليه قائلاً: “أكونت تويتر ده مش بتاعي معرفش حاجه عنه”.

وكان الفنان أحمد العوضي، قد وجه رسالة إلى المتنمرين في المجتمع، مطالباً بضرورة أن يعدل كل شخص من نفسه قبل التركيز في حياة الآخرين والتنمر بهم، والذي أصبح آفة المجتمع.

وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “آفة المجتمع التنمر… كل واحد بيتنمر على التاني وقبل ما ينام يقوم كاتب بوست (أنا بحب كل الناس).. كل واحد يعدل نفسه الأول ويركز مع حاله بدل التنمر على خلق الله ومين لابس إيه ومين شكله إيه.. من عاب ابتلي”.

يذكر أن العوضي ينتظر عرض مسلسله الجديد “شديد الخطورة” في أولى بطولاته المطلقة، حيث تم تسليم حلقاته للجهة المنتجة للمسلسل والتي قامت بدورها بتسليمه لمنصة “watch it” التي تقوم بعرضه لأول مرة، ومن المقرر عرض حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة.