حلا شيحة تثير ضجة برسالة غامضة

متابعة بتجــــــــــرد: أشعلت الفنانة حلا شيحة، موقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة جديدة لها كتبت عليها تعليقاً توجه من خلاله رسالة إلى متابعيها، تكشف فيها رؤيتها لعام 2020 رغم كل ما نمر به من أزمات.

وكتبت حلا على الصورة قائلة: “لا بأس إذا كان الشيء الوحيد الذي فعلته اليوم هو أن تتنفس”.

وتلقت حلا تعليقات من عدد كبير من جمهورها تمدح فيها وفي إطلالتها الناعمة، وتساءل بعض المتابعين عن سر التعليق وماذا تقصد به، وهل له علاقة بانتشار كورونا في الوسط الفني والإعلامي الفترة الماضية.

على صعيد آخر، شاركت حلا شيحة في الموسم الرمضاني 2020، بمسلسل “خيانة عهد” وهو يعد التجربة الثانية لها بعد عودتها من الاعتزال حيث قدمت العام الماضي مسلسل “زلزال” مع النجم حمد رمضان.

مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير ‏صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، إنتاج العدل ‏جروب‎.‎