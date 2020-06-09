قبل طرح الموسم الثالث.. Dark يتوقع نهاية العالم الشهر الجاري

متابعة بتجـــــــــرد: يشهد العالم هذه الفترة مجموعة من الأحداث غير المتوقعة، منها جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى توقف الحركة حول العالم منذ شهر شباط/فبراير الماضي تقريبًا.

ومع اقتراب موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل Dark، يجدر التنويه إلى أن المسلسل توقع حلول نهاية العالم في 27 يونيو من العام الجاري (2020)، فى إحدى حلقاته السابقه، وهو نفس يوم عرض الموسم الثالث من العمل.

مسلسل Dark يعرض على شبكة “نتفلكس”، وحاز على إعجاب الكثيرين منذ بداية عرضه في 2017، وطرح منه إلى الآن 18 حلقة، اتسمت معظمها بالغموض والتشويق، وحصل المسلسل على تقييم وصل إلى 8.7 على موقع imdb.

وبحسب تقارير صحفية أجنبية، يحتوي الموسم الثالث من مسلسل Dark على 6 حلقات، تصل مدة كل منها إلى حوالي الساعة، على أن يدور الموسم الجديد حول جوناس الذي يجد نفسه في نسخة مغايرة من مدينة ويندن، ويكتشف أن آدم ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان والمكان ونهاية العالم كي يحقق أهدافه في دائرة لا نهائية من الأسباب والنتائج.

يعد مسلسل Dark، أول سلسلة ألمانية أصلية يتم إنتاجها لشبكة نتفليكس؛ السلسلة تسرد حقبة 1986، داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماضٍ مأساوي وغريب وتدعى “فيندن”؛ تشهد البلدة حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين، ما يثير ضجة كبيرة داخلها، ويترتب على ذلك انطلاق أربع عائلات في رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض.

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وينتمى المسلسل إلى فئة الدراما والغموض، وهو من إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، وإعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشي، جوردي تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكي.