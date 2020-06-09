ياسر جلال بطل "سيف الله المسلول".. وعمرو يوسف يعلق

استقرت شركة سنرجي المصرية للإنتاج الفني بشكل نهائي على الفنان ياسر جلال لبطولة مسلسل "سيف الله المسلول" تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز بدلا من عمرو يوسف.

وقال ياسر جلال إنه لم يوافق على قبول مسلسل "سيف الله المسلول "قبل الرجوع لعمرو يوسف الذي يعلم جيدا أنه تعاقد على المسلسل، للتأكد من اعتذاره عن الدور.

وفي جلسة ود جمعت النجمين أشاد الفنان عمرو يوسف بأخلاق ياسر جلال وقال إنه كان حريصا على أن يتأكد من اعتذاره عن الدور خوفا من حدوث سوء فهم، وبرر اعتذاره عن العمل بأنه تعاقد على المسلسل في 2020 وتم تأجيله للعام التالي، وتصادف وجود مسلسل آخر في 2021، وأكد أنه لا يستطيع التوفيق بين المسلسلين لذا فضل الاعتذار.





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وأشاد عمرو يوسف بموهبة ياسر جلال قائلا: "ياسر فنان كبير وهيكسر الدنيا بشخصية خالد بن الوليد".

يتناول مسلسل "سيف الله المسلول" قصة حياة الصحابي خالد بن الوليد الذي اشتهر بلقب "سيف الله المسلول" بسبب براعته في التخطيط العسكري في حروب الردة وفتح العراق والشام.

واستند المؤلف إسلام حافظ في كتابة قصة المسلسل لكتاب "عبقرية خالد" تأليف الراحل عباس محمود العقاد.

وكان المسلسل بدأ تصويره بالأردن في يناير/ كانون الثاني 2020، وتعطل التصوير لصعوبة استخراج التصريحات الأمنية هناك، وبسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بماراثون رمضان قررت شركة سنرجي تأجيله لموسم رمضان 2021.



