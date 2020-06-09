وفاة المغنية الأميركية بوني بوينتر

توفيت المغنية الأميركية بوني بوينتر، إحدى عضوات فرقة “ذا بوينتر سيسترز” الأربع، وذلك عن عمر ناهز 69 عاماً.

وأعلنت شقيقتها والعضوة السابقة بالفرقة أنيتا بوينتر، الخبر الحزين لمجلة بيبول، مشيرة أن بوني توفيت صباح الاثنين. دون ان تقدم العائلة أي معلومات عن أسباب الوفاة.

نذكر أن الفرقة الغنائية المؤلفة من أربع شقيقات والحائزة على جائزة غرامي حققت نجاحاً كبيراً خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بأغنيات مثل “فاير” و”هيز سو شاي” و”سلو هاند”.​