نيللي كريم يدًا بيد مع حبيبها، فهل تقضي شهر العسل؟

أثارت النجمة المصرية نيللي كريم الجدل مجدداً حول زواجها بالسر وذلك بعدما نشرت عبر حسابها على انستغرام صورة رومانسية، ظهرت فيها وهي تقضي إجازتها الصيفية على شاطئ البحر وكانت تمسك بيد رجل لم يظهر في الصورة بشكل كامل.

فهل تقضي نيللي كريم حالياً شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال عمر إسلام وذلك بعدما انتشر خبر زواجهما على مواقع التواصل بشكل كبير في الأيام الماضية.

وكانت بطلة “بـ100 وش” قد نفت خبر زواجها منذ أيام، مؤكدة أنه عندما تتزوج ستعلن الخبر السعيد بنفسها.

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وأكدت نيللي أن هناك بالفعل مشروع قائم، لكن لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمي.

وعلقت نيللي على الخبر ساخرة: “والله لما هتجوز هقول.. مش هتجوز فيب السر والله، دي مش طريقتي خالص”، وذلك في تصريح خاص لها لـ “اليوم السابع”.

نذكر أن الفنانة المصرية نيللي كريم كانت متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني وأنجبت منه كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من اخصائي التغذية د. هاني أبو النجا وانجبت منه سيليا وكندة وفي عام 2015 اعلنت عن انفصالهما.

نشير ان نيللي كريم كانت قد حققت نجاحاً كبيراً خلال السباق الرمضاني 2020 بمسلسل “بـ 100 وش”، حيث شاركها في البطولة كل من آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي وغيرهم. تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.