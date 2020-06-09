نجوم الفن يساندون محمد رمضان بعد التنمر على شقيقته وابنه (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

علق عدد من مشاهير الوسط الفني في مصر على حملة التنمر التي تعرض لها النجم محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة، بدأت بالسخرية من ملامح شقيقته إيمان، مرورًا بالتعليقات العنصرية ضد لون بشرة أبنائه.

في البداية، أبدى الفنان أحمد زاهر استياءه الشديد من التنمر على أسرة محمد رمضان، قائلًا في تصريحات خص بها موقع "فوشيا": "مش المفروض إننا نتنمر على حد، واللي قال أي كلمة في حق أخت محمد رمضان ربنا هيوريه في أقرب الناس ليه، لإنه كما تدين تدان".

وأضاف: "ربنا مقالناش إننا نتريق على الناس ولا أشكالها ولا نتنمر أصلًا، الناس اللي بيعملوا كده عقابهم عند ربهم كبير لإن ده حرام جدًا".

وتابع: "قبل مسلسل البرنس كان في حملات وهجوم على محمد رمضان وقالوا الناس هيقاطعوا المسلسل، وفي الآخر المقاطعة خلتنا رقم واحد في دراما رمضان".

وأردف: "حملات المقاطعة دي معظمها لجان إلكترونية، ممكن يبقى في تعليقات سلبية قليلة، بس اللجان بتزودها عن طريق حسابات مزيفة تنشر الكلام السلبي في نفس الوقت، وده من ضمن التنمر اللي بيتعرضله محمد رمضان من قبل المسلسل، من ناس الله أعلم هما مين".

Advertisements

فيما علقت الفنانة المصرية صابرين لـ"فوشيا" قائلة: "الإنسانية أرقى بكتير من التنمر بغض النظر عن الشخص اللي بيتعرضه، بس هنعمل إيه ما باليد حيلة، في ناس قاعدة مخصوص علشان تحقد وتستفز الآخرين، ممكن يكون فراغ، ولكن في الأغلب هي لجان إلكترونية".

وأردفت: "بس المفروض لما المشاهير ميتأثروش بالنوع ده من التنمر لإن الموضوع معروف إنه لجان إلكترونية، تعليقات كلها بتستخدم نفس المصطلحات والمفردات والتهكم والتنمر".

ومن جانبها قالت الفنانة رحاب الجمل لـ"فوشيا" عن الأمر نفسه: "التنمر مش بس على محمد رمضان، حصل مع اللاعب شيكابالا وابنة الفنان أحمد فهمي، والمفترض إننا بنسعى لنهضة ووعي وتقدم وطول الوقت بندد بالكلام ده، إحنا بنضحك على نفسنا ولا بنضحك على مين؟!، وبعدين فين دور الإعلام من ده؟!، القضايا دي لازم تثار ونتكلم فيها، بدون ذكر أسماء مشاهير، ممكن نتكلم بشكل عام".

وأكملت: "السوشيال ميديا بقت تستخدم في التطاول وقلة الأدب والعنصرية وده على رئيس دولة وعلى حكومة في المطلق وبلا سبب، ممكن تنتقد وتثور وتتكلم ولكن في حدود المنطق".

واختتمت: "حتى الأطفال بيتعرضوا للتنمر، إحنا عدينا مرحلة فلسفة الأمور ووصلنا للسفسطة وقلة الأدب، مالكم ومال الأطفال، إنتم بتطلعونا جيل ضعيف وبتقهرونا وبتخوفونا؟! قمة في الفُجر".

وتعرض محمد رمضان، للتنمر من قبل بعض المتابعين الذين سخروا من لون بشرة نجله الأسمر بعدما ظهر معه في كواليس تصوير أغنيته الجديدة المقرر طرحها خلال الساعات المقبلة.

وقالت إحدى المعلقات: "أسود زي أبوه المصيبة محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها"، ليرد عليها رمضان بقوله: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".