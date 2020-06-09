هل أكدت نيللي كريم ارتباطها رسميا بهذه الصور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت مؤخرا أخبار تؤكد زواج الفنانة المصرية نيللي كريم من رجل الأعمال المصري عمر إسلام الذي يكبرها بما يقارب الـ 20 عامًا.

من جانبها نفت كريم خبر الزواج فقط، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تأكيدا على وجود علاقة تجمعها بـ "إسلام"، وكشفت بعض المصادر أن كريم وعمر بانتظار انتهاء أزمة كورونا من أجل إعلان ارتباطهما رسميا.

إلا أن الفنانة المصرية فاجأت جمهورها اليوم بنشر مجموعة صور لها تظهر فيها وهي تقضي إجازتها على الشاطئ، من بينها صورة وهي تمسك بيد أحد الرجال دون الكشف عن وجهه.

وبهذا الصورة تكون كريم قد أكدت خبر وجود علاقة عاطفية بحياتها بشكل غير مباشر، وأثارت الصورة فضول الجمهور حول هوية الرجل الذي ظهر معها وطبيعة علاقتهما، خاصة أنهما يقضيان وقتهما على الشاطئ، مما يدل على أنهما قد يكونان مرتبطين رسميًا.

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وعلى الصعيد الفني، شاركت الفنانة المصرية في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "100 وش" إلى جانب الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم، وحقق العمل الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا نسبة نجاح كبيرة.

ويروي المسلسل قصة فتاة تدعى سكر تعمل في النصب، تلتقي بشاب يُدعى عمر يحاول النصب على السكر، ليبدأ الصراع بينهما إلا أنهما يقرران تشكيل عصابة تقوم بالنصب على الأشخاص.

وتزوجت الفنانة المصرية في بداية حياتها وهي في سن صغيرة من والد أبنائها كريم ويوسف، إلا أنها انفصلت عنه بعد فترة من الزواج، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت منه ابنتين هما سيليا وكندة وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما.

أما عمر إسلام فهو رجل أعمال مصري وصديق مقرب من الفنان المصري عمرو دياب، سبق له الزواج وزوجته السابقة صديقة مقربة من طليقة عمرو دياب زينة عاشور. تخرج إسلام من الجامعة الأمريكية تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، وانضم إلى شركته المملوكة لعائلته عام 1989، وكان أحد الرواد فى استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، كما امتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه من 90 متجرًا.

وعمر إسلام بالعقد السادس من عمره فيما نيللي كريم بالعقد الرابع من عمرها.