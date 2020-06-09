شقيقة محمد رمضان ترد على الساخرين من شكلها

في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، أكدت إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان، في أول رد لها على المتنمرين على شكلها في حفل زفافها الذي عقد منذ أيام.

وقالت إيمان إنها لم تتابع أثناء حفل زفافها مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أخباراً كثيرة وصلتها عن كلام سيئ وكلام كثير جميل.

وأضافت أنها ترد على ذلك الأمر لأول مرة، وهي لا ترى غير نعم الله، والإنسان هو الذي يختار رؤية الشيء الجميل أو الشيء السيئ، لأن كل إنسان يرى ما بداخله.

وتابعت: الناس تفعل ما تشاء، طالما أن الشخص يمضي في طريقه، ويرى هدفه، ويحدد خطواته، مؤكدة أنها تثق في نفسها ولا يهمها أي كلام يقوله الناس.

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وأضافت أنها ردت برسالة على فيسبوك، لكن ما تم ذكره على لسانها بـ"تويتر" لا تعلم عنه شيئاً لأنها لا تمتلك أي حسابات على الموقع.

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