القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة بدرية طلبة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وهي تدعمها وتدعو لها بالشفاء العاجل، وعلق كثيرون على الصورة داعين لها بالشفاء، إلا أن تعليقاً استفز بدرية فقامت بشن هجوم على صاحبه.
وكتبت بدرية معلقة على الصورة: "الحمد لله وحمد الله على سلامتك يا ست الهوانم"، ليعلق أحد متابعيها بتعليق غير لائق قائلًا: ""كاكش تتوبي بقى"، لترد عليه بدرية بطريقة استهجانية، قائلة: "تتوب؟؟"، ليندفع المتابعون في الهجوم عليه.
من ناحية أخرى كانت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، قد أكدت لـ"لها" استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا.
وأوضحت المصادر تحسن حالتها الصحية بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن نسبة الأكسجين في الدم وصلت 95 وفي انتظار ارتفاعه التدريجي خلال الساعات المقبلة.
وأضافت المصادر أن الفنانة الكبيرة ما زالت على جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء للرئتين عن طريق الأنف أو الفم.
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كانت هذه تفاصيل خبر بدرية طلبة تهاجم متابعاً بسبب تعليقه عن صحة رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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