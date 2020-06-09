شذى حسون لن تُوقف هجومها على الرجل وتكتشف "المصلحجية" في غيابها

أكدت الفنانة العراقية شذى حسون أنها لم تكن لديها عقدة من الرجل رغم أن أغانيها كانت تحمل هجومًا خفيفًا عليه، لافتة إلى أنها ستواصل هذا النهج على مبدأ "العتب على قدر المحبة".وأضافت حسون بأنها لن توقف هجومها على الرجال طالما أنهم يتعبون النساء، مشيرة إلى أن المعركة بين الرجل والمرأة ما زالت قائمة، ويمكن أن تسمى هذه الفترة "استراحة محارب"، مشددة على أنه لا دخل لحياتها الخاصة باختيارها لنوعية أو موضوع الأغنية التي تقدمها.وأوضحت الفنانة العراقية بشأن غيابها الطويل بأنه كان قرارًا شخصيًا منها بعد أكثر من 10 سنوات عمل وسفر وحفلات ومهرجانات، لذا كانت تحتاج أن تقضي وقتا مع نفسها للراحة وإعادة حساباتها الشخصية وكذلك الفنية.

وبينت لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنها في فترة غيابها رأت أشخاصا كانوا قريبين منها قد ابتعدوا، يعني "مصلحجية" وفق قولها سواء كانوا من الوسط الفني أو الإعلام أو شركات إنتاج إلى آخره، وأكملت: "صحيح بمجرد العودة إلى الأضواء من جديد تجد الكل يعود ليتقرب منك، وأنا كنت متوقعة هذا الشي؛ لأني إنسانة عاقلة وفاهمة الوسط الفني ومعنى الفن بإيجابياته وسلبياتة، أهم شي أن تكون متصالحا مع نفسك وتعرف كيف تدير وتتعامل مع هذه النوعية من الناس، وألا يأتي ذلك على حساب مصلحتك، لذلك ما في داعي للعتب أو الزعل المبالغ فيهما طالما المصلحة تجمعنا".

وعلقت شذى حسون على أغنيتها الجديدة "أخاف أحجي": "تم اختيارها ضمن باقة من الأغاني التراثية التي تم تسجيلها في بغداد مع كبار الموسيقيين العراقيين الذين ساعدوني في انتقاء أجمل الأغاني القديمة، وهي ضمن ألبوم سيتم طرحه قريبا، والفكرة في إعادة غناء هذا النوع هي إحياء التراث العراقي المحبوب عند كل الناس سواء بالخليج أو الأوطان العربية وبصوت نسائي، لأن أغلب الذين أعادوا هذا النوع من الأغاني هم فنانون رجال".

وتحدثت عن المطربين العراقيين بالقول: "موجودون لكن أغلبهم معروفون محليا، يعني داخل إطار العراق فقط، ومن الممكن أن تضرب أغنياتهم في العالم العربي لكن هم كأسماء ليسوا نجوما او معروفين خارج العراق، ولدينا فنانون عراقيون نجوم أصواتهم جميلة مثل كاظم الساهر وحاتم العراقي وماجد المهندس وغيرهم كثيرون معروفون عربيا، وفكرة أن المطرب العراقي يغني "خليجي" أو أي لهجة أخرى لا اعتبرها مشكلة طالما الأغنية تصل لكل العالم، فعندما غنى حسين الجسمي باللهجة المصرية أغنيته صارت نشيدا عند كل مصري وعربي، والناس قالت الجسمي الإماراتي غنى لمصر، فاللهجة لا اعتبرها عائقا المهم أن تمثل وطنك واسمك بشكل جميل وبأعمال تصل للكل وليس فقط بلدك".

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