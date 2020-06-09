شائعة زواج نيللي كريم الى الواجهة مجدداً بسبب صورة غامضة

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة المصرية نيللي كريم عدداً من الصور عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على الإنستغرام، لتعيد بها الحديث عن شائعة زواجها مجدداً الى الواجهة.

وظهرت كريم في إحدى الصور وهي ممسكة بيد رجل، من دون الكشف عن شخصه على شواطئ الجونة في ساحل البحر الأحمر.

وسرعان ما تداول عشاق النجمة صورها على الشاطئ، عبر حساباتهم المختلفة ليؤكدوا ارتباطها برجل الأعمال عمر إسلام خلال الفترة الأخيرة، وأن تلك العطلة الصيفية هي شهر عسل لهما وليست للاستجمام فقط.

وكانت كريم، أكدت فى تصريحات صحفية سابقة مفت خبر الزواج، لكنها أقرت بوجود مشروع قائم، لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمي، وفي حال حصل ذلك ستعلن عنه.

الممثلة المصرية نشرت صوراً أخرى ظهرت فيها على الشاطئ بمفردها وفي إحداها إلى جوار ابنتها.