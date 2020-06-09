رحلة بطلات CABLE GIRLS تصل الى نهايتها على نتفليكس في يوليو

"الخليج 365" من بيروت: عشنا لحظات لا تنسى مع بطلات المسلسل الإسباني CABLE GIRLS، وحانت لحظة الوداع، حيث سيقاتلن الآن حتى النهاية في سبيل اختيار مصيرهن. وسيبدأ الوداع الأخير لهن، مع بدء العرض الأول من الحلقات الخمس الأخيرة في 3 يوليو القادم التي تعرض على منصة نتفليكس.
في الموسم الأخير، تنطلق أحداث القصة بعد مضي سبعة أشهر في إسبانيا التي ترزح تحت وطأة الديكتاتورية، حيث تعاني "ليديا" من انتقام "كارمن" في مركز الإصلاح، في حين يبذل "فرانسيسكو" وأصدقاؤها قصارى جهدهم للبحث عنها.
لا شك في أن قصتهن هذه قد شكلّت علامة بارزة لصالح Netflix في إسبانيا قبل عرضها وبعده. حيث نجحت هذه القصة عن الصداقة والإخلاص بين النساء في جذب المشاهدين من جميع أنحاء العالم.
تتألق في الموسم الأخير من مسلسل Cable girls الذي تنتجه شركة Bambú Producciones لصالح Netflix "بلانكا سواريز" ("ليديا")، "ناديا دي سانتياغو" ("مارغا")، "آنا بولفوروزا" (أوسكار)، "آنا فرنانديز" ("كارلوتا")، "دينيس بينيا" ("صوفيا")، "غونشا فيلاسكو" ( السيدة "كارمن")، "يون غونزاليس" ("فرانسيسكو")، و"نيكو روميرو" ("بابلو"). ويتكون من خمس حلقات ستُعرض على شاشة Netflix وفي جميع أنحاء العالم.
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