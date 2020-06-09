أبطال مسلسل وساوس يكشفون لإيلاف كواليسه

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت شيماء الفضل في حديثها لإيلاف أن عرض عملها القادم "وساوس" على شبكة نتفليكس إضافة مهمة لها على جميع الأصعدة، كما تطرقت للصعوبات التي واجهتها خلال تصوير العمل العمل.

- كيف تحضرت لإداء شخصيتك في"وساوس"؟

واجهت العديد من الصعوبات والتي تتمثل في الوصول للحالة النفسية للشخصية، وقمت بذلك عن طريق استدعاء شخصيات ومواقف عديدة بحياتنا للوصول لهذه الحالة، ولا أنسى أن اشيد بالمخرجة هناء العمير وبأسلوبها الإخراجي، ومما ساعدنا أيضاً كونها هي من كتبت السيناريو والحوار، وبفضل توجيهاتها لكل ممثل تمكنت من الوصول بنا للحالة النفسية المناسبة لكل شخصية.

وواجهتني مشكلة أخرى وهي أني أخذت فترة طويلة كي أتعافى من آثار الشخصية، حيث أني بعد وساوس عشت فترة زمنية بشخصية "أمل" التي أقدمها في المسلسل. لاشك بأن هذا عبء نفسي كبير تشكل لدي بعد الإنتهاء من تصوير العمل.

عمل في منصة عالمية مكون من 8 حلقات فقط .. تجربة جديدة بالنسبة لك؟

بالفعل وبرأيي هذا مايميزه، فنجد الإيقاع سريع، وبذلك يكون مختلف عن السائد.

وهذا أحد أهم الأسباب الرئيسية للموافقة على العمل إضافة إلى أن الشخصيات دائما تسير عكس المتوقع وهذا مغري لي كممثلة.

والإختلاف عن الفورمات القديمة المقدمة في الأعمال، إضافة لوجود هناء العمير بالنسبة لي كممثلة هو شيء مغري، إضافة لوجود نجم مهم كعبدالمحسن النمر والذي كان بمثابة الأخ والموجه الخبير لنا جميعاً في موقع التصوير .

ما هي توقعاتك لاستقبال الجمهور للعمل؟

صدقني متحمسة ومنتظرة جدا ً آراء الجمهور حول العمل بالإيجاب أو حتى بالسلب والإنتقادات، وهذا كلام ليس للإستهلاك، لأنه فعلا ًغالباً ما تكون الإنتقادات والملاحظات مفيدة لنا كصناع عمل وممثلين .

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علي الشريف : إداء شخصية إنطوائية مغري وصعب في نفس الوقت



يشارك في العمل أيضا المنتج الموسيقي والممثل الشاب علي الشريف الذي بالرغم من صغر سنه شارك في العديد من الأعمال الدرامية: كالعاصوف، وحارة الشيخ، بنات الملاكمة والآن في العمل الجديد وساوس.

مالمختلف في وساوس عن أعمالك السابقة؟

القصة والشخصية لفتوا انتباهي بشكل كبير، وكانوا أكبر سبب لقبولي المسلسل.

فالشخصية بصفاتها وأبعادها المتعددة تشعرك بأنك أمام شخص من لحم ودم.

شخصيتك في المسلسل هادئة جداً وتعابيرها داخلية ... هل وجدت صعوبة في تقديمها؟

غالبا الشخصيات الإنطوائية تكون معقدة يصعب عليك قراءتها، يوحي الشخص بالبساطة، لكن تجده مثقفاً جداً يمتلك معلومات هائلة، وصدقًا عملت كثيراً على قراءة بروفايل الشخصية مستعيناً بالمخرجة والكاتبة هناء العمير التي ذللت الكثير من الصعاب في تعاملنا مع الشخصيات المكتوبة.



الجدير بالذكر أن وساوس سيعرض في 11 يونيو الجاري على منصة نتفليكس وتدور أحداثه حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته لـ يتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل.

ويقدم “وساوس” حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.