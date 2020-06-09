شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر اختفاء ثروة زيزى البدراوى.. في ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة زيزى البدراوى، والتى ارتبط ظهورها فى الأعمال الفنية بالأدوار الرومانسية والفتاة الحالمة، واستطاعت أن تحقق نجاح كبير من خلال أدوارها المتعددة سواء فى السينما أو الدراما، والتي استطاعت أن تحفر اسمها وسط بنات جيلها وأصبح لها قاعدة جماهيرية وفتاة أحلام العديد من الشباب وقتها بسبب جمالها ورقتها التي كانت تظهر بها على الشاشة.

واستطاعت الفنانة زيزى البدراوى أن تقتنص دور البطولة أمام العندليب عبد الحليم حافظ من خلال مشاركتها بفيلم "البنات والصيف"، وتعرضت خلاله لانتقادات كبيرة بسبب دورها الذى تلخص فى رفضها حب عبد الحليم حافظ بسبب فقره، ومن عشق الجمهور حينها للعندليب، تولد لديهم كره كبير تجاهها، ولكن من جهة أخرى يعد أكبر دليل على نجاحها فى التمثيل بعد إتقان الدور الذى وصل للجمهور بشكل صادق.

Advertisements

وعاشت الفنانة القديرة زيزى البدراوى في أخر لحظات حياتها داخل منزلها وكانت ترفض الخروج نهائيا، كما انها كانت ترفض المساعدات تماما، وهو ما كشفته نهال عنبر في لقاء مسبق مع ”الخليج 365”، مضيفة، بأن الفنانة زيزى البدراوى كانت حريصة على فعل الخير بشكل كبير لدرجة انها أفنت كل ثروتها في فعل الخير ولهذا السبب فعند وفاتها كانت لا تملك أي ثروة مالية.

وتوفيت الفنانة زيزى البدراوى فى نهاية عام 2013 ، إثر تعرضها لأزمة صحية ونقلت لإحدى المستشفيات وكانت تعانى من مرض سرطان الرئة، وتلقت رعاية بعض الفنانات المقربين لها وهم، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، نهال عنبر ويسرا وإلهام شاهين، وبعد قضاء شهر داخل المستشفى خرجت وذهبت لمنزلها لتنتهى حياتها على فراشها.