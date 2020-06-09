شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف مع بناته مى وسارة فى كواليس فيلم "آخر الرجال المحترمين".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة مى نور الشريف صورة قديمة لها مع شقيقتها "سارة" تجمعها مع والدها النجم الراحل نور الشريف خلال تصوير فيلم "آخر الرجال المحترمين"، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" أنا و سارة أختي مع أبونا في تصوير فيلم " آخر الرجال المحترمين".



مي نور الشريف

وكانت وثقت الفنانة مي نور الشريف الأجواء الرمضانية التي تعيشها مع والدتها الفنانة بوسي، في مقطع فيديو جديد نشرتها عبر الاستوري الشخصي لها بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهرت به الفنانة بوسي وهي تقوم بعمل "سمبوسك بالجبنة ودقة الزعتر" استعدادا لمائدة الإفطار الرمضانية، وسرعان ما عرضت مي نور الشريف مساعدتها في الإعداد وكان رد الأولى ساخرة "نتاشة".

وفي نفس السياق حرصت الفنانة مي نور الشريف فى شهر أبريل الماضى على الاحتفال بذكرى ميلاد والدها الراحل نور الشريف، بمجموعة صور له من دولاب الذكريات، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

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وكتبت ابنة الفنان الراحل: "كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك ويغفر لك، وفى الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه، واحشني جدا، النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف.. رجاء الفاتحة".

وتغيب مى نور الشريف منذ 3 أعوام عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل "اللهم إنى صائم"، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.