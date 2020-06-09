شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم محمد حماقى الجديد قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد حماقي من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد، استعدادا لطرحه أواخر العام الجارى، وتحمس حماقى لهذا الألبوم بعد نجاح ألبومه الماضى، والذى حمل اسم"كل يوم من ده".

ويتعاون حماقي فى ألبومه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفي، وتامر علي، ومحمد النادي، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما.

يذكر أن آخر ألبوم طرحه حماقى كان بعنوان "كل يوم من ده"، وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: الجانب الأول يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، "البداية"، و"يا ستار"، أما الجانب الثانى فيتضمن أغانى "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدنى إليك".

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وتعاون فيه حماقى مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدى، ورامى سمير.