مي نور الشريف تنشر صورة نادرة بصحبة والدها من كواليس هذا الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس فيلم "آخر الرجال المحترمين"، تجمعها بوالدها النجم الراحل وشقيقتها "سارة". وكتبت: "أنا وسارة أختي مع أبونا في تصوير فيلم آخر الرجال المحترمين، حبيبي دائما نور الشريف". فيلم "آخر الرجال المحترمين" بطولة نور الشريف، بوسي، سناء يونس، علي الشريف، أحمد راتب، زين العشماوي، محمد التاجي، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف.

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