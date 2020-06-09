ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت صبري في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من اللون الأزرق، كما ظهرت حافية القدمين.

واكتفت ياسمين صبري في تعليقها بوضع قلبين من اللون الأزرق.

وعرض لياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج مرقس عادل.

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