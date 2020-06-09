محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمود حميدة صورة تجمعه بالفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم من كواليس فيلم "الغسالة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق حميدة على الصورة: "من كواليس فيلم الغسالة مع الشباب الجميل هنا الزاهد وأحمد حاتم".
وانتهى فريق عمل فيلم "الغسالة" من تصوير جميع مشاهد العمل، السبت الماضي.
"الغسالة" من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود حميدة ينشر صورة من كواليس فيلم "الغسالة".. ويعلق: "مع الشباب الجميل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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