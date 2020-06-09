تراند اليوم : شاهد.. فنان مصري يبكي ويصرخ: أمي بتموت ومش لاقي حد يساعدني



أحدث فنان مصري ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في فيديو يبكي ويصرخ مستغيثًا بالجميع لمساعتدته بعد إصابة والدته بفيروس كورونا، كونه لا يجد لها مكانًا ولا مستشفى ولا سيارة إسعاف.

وظهر المطرب المصري شريف يسري الشهير بـ"شيكو"، وهو يصرخ ويبكي بصورة هستيرية أثناء قيادة سيارته، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال: "أعمل أية أمي تعبانة وبتموت مني ومش لاقي حد يساعدني، وكل ما أكلم حد يهرب مني، أبوس رجليكم اقفوا جنبي".

وتابع: "الإسعاف اللى بتيجي.. أنا اللي رايح أجيبها، حد يقولي أعمل أية وأوديها فين، أنا مين يحس بيا، أمي هتروح مني، أعمل أية يا ناس، أنا في الهرم، أنا بقالي أربع أيام مش عارف أعمل حاجة".

وظل الفنان المصري يردد استغاثته للناس والجميع قائلًا :"أبوس إيديكم حد يساعدني أنا أمي يتمون مني ومش عارف أعمل حاجة".

وأثار المقطع تعاطف الجميع معه، وعرض عليه البعض الذهاب له لمساعدته وطالبوه بنشر رقم هاتفه وهو ما قام به بالفعل، وسط دعوات من المتابعين لوالدته بالشفاء.