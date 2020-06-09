تراند اليوم : نجمة "البلاي بوي" تخشى الاعتقال في دبي



قالت دورا رودريجيز، التي ظهرت على غلاف مجلة "بلاي بوي" جنوب أفريقيا في يناير، إنها تخاطر بالاعتقال من خلال كسر قواعد الإغلاق، التي تفرضها السلطات في دبي حيث تقيم، من أجل التقاط صور مثيرة.

وشاركت دورا صورًا لها عبر تطبيق "إنستجرام". وقالت إنها غادرت غرفتها في الفندق، حيث كانت تخضع للعزل لمدة شهرين، لحضور جلسة تصوير.

وأضافت عارضة الأزياء، أنها قررت كسر عزلتها والتوجه إلى الصحراء لتصوير غلاف مجلة الموضة.

لكنها أعربت عن خشيتها من أن "يلقى القبض عليها" من قبل الشرطة في الشارع، لكسرها إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا.

وأضافت: "دبي فارغة وهادئة، لم أر شيئًا مثلها من قبل. على الرغم من خروجي من العزلة، ارتديت قناعي طوال الوقت حتى وصلت إلى موقع التدريب".



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وتابعت: "اعتقدت أنني سأعتقل عندما رآني رجال الشرطة في الشارع، عدت إلى السيارة وركضت"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "ديلي ستار".

تمكنت دورا من تجنب المواجهة ولم تواجه أي عواقب لكسر قواعد الإغلاق، وقالت إن اللقطات التي حصلت عليها كانت "مذهلة".

واستدركت: "كانت نتيجة الاختبار مذهلة، أعتقد أنه عندما نكشف حدودنا في الصور، فإنها تتحسن".

قالت المرشحة النهائية في مسابقة ملكة جمال الكون إنها تركز على عرض الأزياء، ولكن حلمها أن تصبح ممثلة في يوم من الأيام.

وقبل انتقالها إلى دبي، كانت تقضي الوقت في هوليوود في إجراء اتصالات والتعرف على أشخاص جدد.