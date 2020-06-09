تراند اليوم : تعرف على الفنانة شيرين غيث التي تصدرت البحث في مصر بعد وفاتها المفاجئة .. وهذا سر موتها

تصدر اسم الفنانة "شيرين غيث" مواقع البحث في مصر بعد الإعلان عن وفاتها بشكل مفاجيء.

شيرين غيث خريجة معهد السينما عام 1996، فازت بالعديد من الجوائز عبر فيلمها التسجيلي "همس النخيل"، الذي أنتجه قطاع النيل للقنوات المتخصصة، عام 2006، والحائز على 8 جوائز من مهرجانات دولية وقومية.

وحاز الفيلم على جائزة ذهبية أحسن فيلم تسجيلي، وجائزة الإبداع الذهبية أحسن إخراج، من مهرجان القاهرة الـ12 للإذاعة والتليفزيون.

وحصل الفيلم على جائزة أحسن فيلم تسجيلي طويل من المهرجان القومي الـ13 للسينما المصرية، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان النيل السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة، وجائزة خاصة من مهرجان الأردن الدولي للأفلام القصيرة، والجائزة البرونزية من مهرجان بغداد السينمائي الدولى الثاني، وجائزة الجمهور من مهرجان العالم العربي الـ10 للفيلم القصير بإفران (المغرب).

كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في أسبوع الأفلام الروائية والتسجيلية إنتاج قطاع قنوات النيل المتخصصة الذي أقيم في قصر السينما يناير2010.

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و كشفت مصادر عن الأيام الأخيرة في حياة المخرجة الراحلة شيرين غيث .

وقالت المصادر إن الراحلة كانت تعاني من مشاكل صحية مزمنة في الصدر ما أدى إلى ابتعادها عن مقابلة أصدقائها أو الخروج.

وأشارت المصادر إلى أن الراحلة ظلت تقاوم أزمتها الصحية كثيرًا ، لكن في النهاية تمكن المرض منها وتوفيت.