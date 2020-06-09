أشرف زكي يتصدر محركات البحث بعد استقرار حالته الصحية

تصدر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي محركات البحث وذلك بعد استقرار حالته الصحية، وقامت الفنانة روجينا بطمئنه الجمهور على حالته الصحية فقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام " الحمد والشكر لله، بطمنكل الناس على أشرف، وبشكر كل الناس اللي سألت، واطمنت.. وآسفة لو مقدرتش أرد على كل اللي سألوا عليه.. شكرا جدا".
كذلك كشف الفنان إيهاب فهميوكيل نقابة المهن التمثيلية عن الحالة الصحية لأشرف زكي عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل أنه على الرغم من أنه في فترة النقاهة إلا أنه يتابع عن كثب الحالة الصحية لرجاء الجداوي.
يذكر أن أشرف زكي قد خضع لعملية جراحية في القلب لتركيب دعامتين.
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