حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: ترددت خلال الساعات الماضية على كثير من المواقع الفنية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بفيروس كورونا.

وعلى إثر ذلك، استدعى الأمر التوضيح من النقابة الموسيقية في مصر. وعليه نفى المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية كل ما تم تداوله بشأن إصابة شاكر بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رمضان أن كل ما تم تداوله ليس له أساس من الصحة. وتابع خلال مداخلته الهاتفية في أحد البرامج، أن شاكر في تمام الصحة والعافية ولا يشكو من أي أعراض، والأمر ينطبق على أسرته أيضا، وهو حاليا يواصل أداء أعماله في النقابة كالمعتاد.