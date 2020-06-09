متابعة بتجــــــــــرد: ترددت خلال الساعات الماضية على كثير من المواقع الفنية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بفيروس كورونا.
وعلى إثر ذلك، استدعى الأمر التوضيح من النقابة الموسيقية في مصر. وعليه نفى المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية كل ما تم تداوله بشأن إصابة شاكر بفيروس كورونا المستجد.
وأكد رمضان أن كل ما تم تداوله ليس له أساس من الصحة. وتابع خلال مداخلته الهاتفية في أحد البرامج، أن شاكر في تمام الصحة والعافية ولا يشكو من أي أعراض، والأمر ينطبق على أسرته أيضا، وهو حاليا يواصل أداء أعماله في النقابة كالمعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.