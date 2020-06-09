غاغا وسويفت وبيري.. كيف دعم المشاهير خريجي عام 2020؟

متابعة بتجـــــــــرد: مع حالة الإغلاق العام المُطبّقة في معظم دول العالم، عانى طُلاب القطاع التعليمي من الحصول على عامٍ دراسيّ طبيعي، حيث أغلقت المدارس والجامعات والمراكز التعليمية، واضطرت الحكومات لتسهيل مُعادلة النجاح والرّسوب ودعم الطلاب في عامٍ استثنائي لم نشهد له مثيلا من قبل.

وبما أنّ مواقع التواصل الإجتماعي كانت ملاذ النّاس للتواصل مع بعضهم في هذه الأوقات العصيبة، فقد تكيّفوا مع هذا الواقع الجديد ونقلوا حياتهم الواقعية إلى هذا العالم الافتراضي، والأمر نفسه انطبق على المشاهير الذين أحيوا مئات الحفلات “أونلاين” لمُساعدة جُمهورهم على التّأقلم مع هذا الوضع الجديد والمؤقت، ودعمهم نفسيًا بسبب حالة الملل التي أصابت مُعظمهم والناتجة عن المكوث في المنزل عدة أشهر دون مُزاولة النشاطات المُعتادة.

ولأنّ يونيو من كُل عام هو شهر التخرج من المدارس والجامعات، تكافل المُجتمع الغنائي العالمي مع منصة يوتيوب لتقديم مُبادرةٍ جديدةٍ من نوعها لتهئنة الطلاب على اجتيازهم هذه المرحلة الدراسية الصعبة، أطلقوا عليها اسم Dear Class of 2020، حيث شهدت مُشاركات كبار النجوم العالميين الذين غنّوا مع الطلاب وتحدّثوا عن ذكرياتهم في حفلات التخرج.

وعلى سبيل المثال، هنّأت المغنية العالمية تايلور سويفت طُلاب عام 2020، وقالت لهم إنه ليس هذا هو حفل التخرج الذي طالما حلموا به، ومن ثمّ شاركت تجربتها مع حفل التخرج الخاص بها، فقالت: “أنتمي لذلك بطرق عديدة. عندما كنت أصغر سناً، كنت أتخيل التخرج من المدرسة الثانوية، وأن أكون مع جميع أصدقائي وقبعتي وثوبي”.

واستطردت قائلة: “وفي مرحلة مُعينة، أصبح موعد تخرجي قريبًا، لكنني وجدت نفسي في جولة إذاعية مع أمي أسكن السيارات المُستأجرة وجالسة على الأرض في المطارات، وانتهى الأمر بي بالحصول على شهادتي عبر البريد”.

وأنهت تايلور تجربتها قائلة: “لم يكن ذلك ما تصورته بالضبط، لكنني ما زلت فخورة به حقًا، وأعتقد أن أحد الدروس الجيدة التي تعلمتها، هو توقع ما هو غير متوقع”.

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أمّ المُغنّية العالمية كيتي بيري، فقد قدّمت عرضًا غنائيًا لحفل Dear Class of 2020، فغنّت أجدد أعمالها Daisies، وعلّقت على الفيديو قائلةً: “أعزائي طلاب 2020، آمل في خضم كل ما يحدث في العالم أن تقضوا بعض الوقت للاحتفال بإنجاز التخرج. أنتم المستقبل، وأعلم أنكم ستستخدمون كل ما تعلمتموه لجعل العالم مكانًا أفضل. لا تدعوهم يغيرونكم مطلقًا”.

من جانبها، قدّمت المُغنّية العالمية ليدي غاغا خطابًا مُلهمًا لطلَاب عام 2020، حيث أخبرتهم أنها غيّرت كلمتها كُلّيًا بعد مقتل جورج فلويد، فقالت: “لقد كان خطابي في وقت سابق سيعكس التجربة المشتركة لوباء Covid-19 العالمي الذي دمر العالم هذا العام، ومدى أهمية قوة اللطافة في العالم وأنتم تخطون الخطوة التالية إلى الأمام في حياتكم الواعدة”.

وأكملت: “أود أن أخبركم اليوم، على الرغم من أن هناك الكثير من الأشياء لتحزنوا عليها، لكن هناك الكثير للاحتفال به”، لتنطلق بعدها وتتحدث عن العنصرية وما آلت إليه الأمور في الولايات المُتّحدة.