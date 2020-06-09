صورة قديمة تظهر التغير الكبير في شكل دايفيد وفيكتوريا بيكهام

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لمصممة الازياء البريطانية فيكتوريا بيكهام وزوجها لاعب الكرة الشهير دايفيد بيكهام. ولفت شكلهما الأنظار حيث أشار عدد كبير من المتابعين إلى أنهما تغيرا كثيراً.

وتساءل بعضهم عما إذا كانت نجمة “سبايس غيلز” السابقة خضعت لعمليات تجميل وتذكر آخرون صورة سربت في وقت سابق لنجم الكرة وأظهر علامات التقدم في السن بوضوح على وجهه.

ويشار إلى أن دار الأزياء التي تمتلكها فيكتوريا عانت من أزمة كبيرة مؤخراً بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وفي هذا السياق ذكر تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية في وقت سابق عزم المصممة منح ما لا يقل عن 30 من العاملين لديها إجازة مفتوحة غير مدفوعة على أن يحصل أن الآخرون على 80% من رواتبهم فقط.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن المصممة قررت أن تطلب من حكومة بلدها التدخل واستخدام أموال دافعي الضرائب لمساعدتها. وهو ما عارضه الكثيرون خصوصاً أن ثروتها تصل، بحسب الصحيفة، إلى 335 مليون استرليني وأن سعر الفستان الواحد الذي يحمل توقيع علامتها لا يقل عن 1500 دولار.