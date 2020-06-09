شيرين تسخر من شائعة الشجار مع زوجها بصورة رومنسية

متابعة بتجـــــــــرد: سخرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب من الاخبار التي انتشرت مؤخراً وأشارت إلى حدوث شجار وتضارب بالأيدي بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب.

ونشرت على حسابها على “تويتر” صورة رومنسية لهما وأرفقتها بتغريدة كتبت فيها: “زي مانتو شايفين مبنبطلش خناق”. وقصدت بهذا أن كلاً منهما يحب الآخر على عكس ما ذكرت تلك الشائعات.

ويشار إلى أن تلك الأخبار أشارت أيضاً إلى أن الفنان أحمد سعد تدخل من أجل مصالحتهما. وهو ما نفاه الأخير من خلال صورة نشرها له معهما على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”مؤكداً أن حياتهما تسير على خير ما يرام.

كذلك سربت بعض المعلومات التي أشارت إلى أن النجمة وزوجها أجريا مسحة تحليل لتبيان حقيقة إصابتهما بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكر مقربون من شيرين أنها عانت من بعض أعراض الإصابة بالمرض وأن هذا دفعها وحبيب إلى التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وأظهرت النتائج عدم إصابتهما. كما أجري لهما فحص ثان وما زالا في انتظار النتيجة.